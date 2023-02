Bellissima come sempre, ma anche intima e pronta a parlare della sua vita privata. Melissa Satta, storica ex di Kevin Prince Boateng e oggi fidanzata non ufficiale del tennista Matteo Berrettini ha parlato a tutto tondo a Verissimo della sua vita privata dei sogni nel cassetto come quello di un altro figlio e delle relazioni presenti e future.



NUOVO FIDANZATO - "Non mi voglio augurare niente, quello che viene viene. Ho trovato il mio equilibrio tra mio figlio, amiche e lavoro. Mi piacerebbe condividere la mia vita con un'altra persona ma non deve diventare una ossessione.



CILIEGINA SULLA TORTA - "L'uomo che arriverà dovrà portare un di più, dovrà essere la ciliegina sulla torta".



ALTRO FIGLIO - "Un altro figlio? Ci penso ancora, se viene viene, altrimenti va bene così".



BERRETTINI - Alla domanda di Silvia Toffanin "Quindi non sei single?" in merito al flirt con Matteo Berrettini Melissa ha preferito un sonoro silenzio.



