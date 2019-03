Un nuovo colpo di mercato? Per ora no, ma sicuramente una piacevole sorpresa ha visto coinvolte oggi le ragazze del Milan Ladies. A trovare le ragazze della squadra femminile del Milan si è infatti presentata oggi la splendida modella e showgirl Melissa Satta da sempre tifosa del club e appassionatissima di calcio. Non è un segreto, infatti, che l'ex velina e ormai ex di Kevin-Prince Boateng in gioventù sia stata una calciatrice. Immancabile la testimonianza social della Satta con la foto pubblicata insieme all'allenatrice Carolina Morace che fa sognare anche in ottica calciomercato... in rosa.