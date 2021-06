Una vera e propria processione, quella andata in scena nel pomeriggio di oggi a Milano. In un hotel del centro si sono visti passare i dirigenti di diversi club di Serie A: Milan, Inter, ma anche Monza e Fiorentina. Motivo? Jorge Mendes. Come riportato da Sky, il potente agente portoghese era in città e ha fatto il punto della situazione con tanti club. Mendes non ha però visto la Juventus, col tema caldo Cristiano Ronaldo che verrà affrontato più avanti.