"Il gol destro? Mendy ce l'ha". Parola di Zidane. E in effetti, in carriera, ha fatto tanti gol, col destro, il terzino sinistro del Real Madrid: con le maglie di Le Havre, Lione e Merengues ha realizzato 8 gol in carriera: 4 sono stati realizzati con il piede destro, contro contro Atalanta, Getafe, Caen e Sochaux.