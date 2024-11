Mendy vince la causa contro il Manchester City: riceverà gran parte degli stipendi non pagati

Getty Images

Il periodo nero del. I citizens, reduci dalla sconfitta per 4-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, hanno persoIl difensore francesein seguito all’accusa di violenza sessuale, da cui, poi, era stato assolto. Il ricorso di Mendyda Joanne Dunlop, giudice del Tribunale del Lavoro: “Il risultato di questa decisione è che, anche se non l’intero importo". Nella sentenza la giudice ha spiegato che il Manchester City aveva diritto di sospendere i pagamenti durante i due periodi ditrascorsi dal difensore nel periodo di 22 mesi della sua richiesta.

Mendy, a inizio del 2023, era stato, ma la giuria, ai tempi, non era riuscita ad arrivare a un verdetto per altre due accuse, per fatti risalenti a un periodo compreso tra il 2018 e il 2021., dopo la quale il difensore francese aveva presentato ricorso contro il Manchester City, che aveva smesso di pagarloSecondo la giudice Mendy non era in custodia e, pertanto, era. Gli è stato impedito da ostacoli dovuti alla sospensione immediata imposta dalla Football Association e dalle condizioni di cauzione “che erano inevitabili o involontarie da parte sua. In queste circostanze, e in assenza di autorizzazioni contrattuali che consentissero al datore di lavoro di trattenere il salario,

E' arrivato anche il"Oggi il Tribunale del Lavoro ha dato ragione alla maggior parte del mio reclamo contro il Manchester City Football Club per gli stipendi non pagati, concludendo che il Club ha illegalmente fatto delle detrazioni dal mio stipendio per un totale di 16 mesi e 23 giorni.Ho dovuto aspettare 3 anni per i miei stipendi, sono felice della decisione e spero sinceramente che ora il Club versi le restanti somme promesse dal contratto, senza ulteriori indugi, così potrò finalmente mettermi alle spalle una parte della mia vita.

Vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio agente (Meissa N'diaye) e il mio team legale (Nick De Marco KC, Laffer Abogado e Fletcher Sports Law) per tutto il loro supporto".