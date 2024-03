Menez-Bari, matrimonio fallito: infortunio, crisi e possibile risoluzione

Vedere Jeremy Menez indossare la maglia della propria squadra del cuore, per qualsiasi tifoso, non può non accendere. Soprattutto se si parla di Serie B e di una piazza appassionata come Bari, alle prese con una stagione da incubo che ha coinvolto anche il fantasista francese. Menez-Bari è un matrimonio che, col senno di poi, non s'aveva da fare: sfortuna, scelte sbagliate, crisi ed ora il possibile divorzio anticipato, trasformano l'avventura dell'ex Milan e Roma in biancorosso da suggestiva a flop.



INFORTUNIO E CRISI - Certo, a giocar contro all'intrigante mossa di mercato compiuta in estate dal ds Polito ci si è messa anche la cattiva sorte: pronti via e il ginocchio di Menez ha subito fatto crac, con la rottura del crociato a comprometterne l'impatto sul 2023/2024 dei galletti. Il recupero lampo, la voglia di essere ancora protagonisti a 36 anni, il desiderio di regalare gioie al popolo barese: tutti ingredienti che hanno portato Jerry a premere sull'acceleratore e rimettersi a disposizione dopo soli 4 mesi. Ma la forma migliore è inevitabilmente lontanissima, col transalpino mai incisivo nelle poche presenze stagionate inanellate in terra pugliese.



DIVORZIO ANTICIPATO? - Ecco perché, come rivela la Gazzetta dello Sport, il Bari e Menez starebbero valutando l'ipotesi di dirsi addio ancor prima che finisca la stagione: si parla di risoluzione del contratto in scadenza a giugno, in cui era inclusa una clausola di rinnovo automatico qualora si fosse centrata la promozione in Serie A. Invece la realtà dice l'esatto contrario, con gli uomini di Iachini immischiati nella pericolosa bagarre salvezza e incapaci di venir fuori dal tunnel fatto di crisi e contestazione. Qualora Menez salutasse il Bari, per sostituirlo, il club procederebbe al reintegro di Aramu.



I NUMERI DI MENEZ AL BARI - Tesserato dopo essersi svincolato dalla Reggina, Menez ha collezionato appena 10 presenze, zero gol e un assist per un totale di 377 minuti giocati, restando ai box per il grave infortunio al ginocchio da fine agosto a fine dicembre. Dubbio e rammarico restano: con altri scenari, come sarebbe andata?