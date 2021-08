. Parte 220 chilometri più a sud la missione del nuovo Monza.. E con un unico, grande obiettivo: assaggiare per la prima volta le emozioni della massima serie.Dopo la cocente eliminazione nella semifinale playoff con il Cittadella, giustiziere dei brianzoli anche nell'esordio stagionale in Coppa Italia,. Conscio di come il primo assalto fosse fallito senza se e senza ma, ma di come - grazie alle possibilità economiche di Berlusconi e alle capacità dello stesso ad - ci fossero tutte le carte in tavola per ritentare l'impresa. "Dobbiamo vendere un mare di giocatori" spiegava Galliani a poche ore dal ko di giugno. Detto, fatto.. A loro si è aggiunta la dolorosa rinuncia a Davide Frattesi, giovane centrocampista volato a Sassuolo dopo l'ottima annata in Brianza.. E poi i giovani Vignato e Brescianini, in un perfetto mix tra gioventù ed esperienza che aspetta ancora un ultimo grande rinforzo di qualità. L'obiettivo è un giocatore in grado di cancellare definitivamente i problemi dell'anno scorso in zona-gol: il piano A resta quelche in Serie A, con la maglia del Crotone, aveva stupito tutti. Le alternative si chiamano Caprari e Ounas.. Le avversarie, infatti, non mancano, a partire dal super-Parma del presidente Krause fino a Crotone, Benevento e Lecce. La corsa alla A inizia oggi dal Granillo, avversaria la Reggina: Stroppa senza Mazzitelli, Barberis e Valoti, a centrocampo tocccherà a Scozzarella, Colpani e Brescianini, con Ciurria e il confermatissimo Mota in avanti.