Il momento, per il calcio, è durissimo, anche dal punto di vista economico. Il calciomercato, per ora, ad ogni modo non si ferma: molti big in casa Lazio sono corteggiati da grandissimi club, i più importanti al mondo. Anche il pilastro della difesa della Lazio, Francesco Acerbi, è finito nel mirino del Chelsea.



MERCATO LAZIO - La Lazio vorrebbe ritoccargli l'ingaggio, come fatto con tantissimi big (Milinkovic, Correa, Caicedo, tra poco Luis Alberto): come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe proporgli un prolungamento fino al 2024, con ritocco sull'ingaggio. La mossa di Lotito per trattenerlo a Roma, e toglierlo dalle mire di Inter e Chelsea, è chiara: l'offerta è partita, ora tocca ad Acerbi.