La Lazio sta cercando un attaccante. Il nome di Giroud rimane uno dei più importanti sul taccuino di Igli Tare, ma il ds biancoceleste sta vagliando molte alternative. Il francese piace all'Inter, conosce bene Conte e sembra in pole position. La Lazio sta vagliando altri profili, tra cui 'il bisonte' Luis Suarez, di proprietà del Watford. Che conferma l'interesse.



MERCATO LAZIO - In lotta per il posto di capocannoniere in Segunda Division con Stuani, fino ad ora ha già messo a segno 17 reti. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo futuro è appeso ad un filo, come ammette lui stesso su Instagram: “Il Watford vuole che torni lì e so che ci sono diverse squadre che hanno chiesto di me. Non c’è niente in questo momento. Sono concentrato sul finale di stagione qui al Saragozza e a ottenere la promozione. Poi, prenderò una decisione. Se ci dovesse essere una possibilità di trasferimento, so che il Watford chiederà una cifra alta. Al momento l’interesse più forte è quello della Lazio, ma anche di Atletico Madrid e Valencia. Però adesso sogno di raggiungere l’obiettivo della promozione. Arrivare qui mi ha visto migliorare sotto tanti punti di vista. Qui sono cresciuto e vorrei rimanere per come sono stato trattato, ma alla fine si dovrà raggiunto un accordo. Tutto sarà deciso alla fine della stagione. La concorrenza sarà tanta, quindi rimanere qui è quasi impossibile”.