Che fine ha fatto l'ex Parma, Lazio ed Inter Juan Sebastian Veron? Attualmente presidente dell'Estudiantes, in Argentina, si candida autorevolmente a guidare l'AFA, Asociación del Fútbol Argentino, con il sogno dichiarato di portare in nazionale l'ex compagno di squadra alla Lazio, Diego Pablo Simeone.



CHE FINE HA FATTO VERON - In una lunga intervista a Fox Sports, Veron racconta di voler "modernizzare" il calcio argentino: "Mi piacerebbe davvero. Oggi c'è un problema educativo e nutrizionale che deve essere portato avanti ovunque sia importante e che aiuta l'atleta. In ciò deve aiutare la parte politica e il posto che occupi è importante". Su Simeone "ad un certo punto sarà" l'allenatore dell'Albiceleste. "Per me, è uno dei tecnici migliori in Europa oggi per continuità". Veron e Simeone hanno già lavorato insieme, portando al successo l'Estudiantes nel 2006.