Attesa nelle prossime ore un'accelerazione per il nuovo centravanti nerazzurro così tanto richiesto dal tecnico Gasperini. L'allenatore considera infatti l'innesto in attacco, con caratteristiche ben precise, il più importante di tutti.



Rasmus Höjlund, 19enne attaccante danese dello Sturm Graz reduce da 6 gol in 8 gare nella Bundesliga tedesca, è la pedina che risponde alle sue esigenze: la trattativa tra i due club è già ben avviata. Gli austriaci chiedono 12 milioni, ed è l'affare più low-cost del reparto al momento disponibile. Non c'è un 'piano B', i prossimi giorni sono decisivi.