Quattro nomi tra esterno, centrocampo, difesa e attacco: per ogni reparto, la Dea ha un profilo in avanzo di cui dovrà decidere se privarsi o meno in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttosport, l'esterno classe '95 Arkadiusz Reca, che ha collezionato 55 presenze in A tra Spal e Crotone, potrebbe decidere di non prendere più altri lidi, completando la rosa di esterni a disposizione della Dea tra out di destra e sinistra insieme a Maehle, Hateboer e Gosens.



LAMMERS AI SALUTI- Anche l’ucraino Viktor Kovalenko, vittima di un infortunio muscolare a fine stagione dopo soli 3′ in campo con l’Atalanta, invece che cercare continuità altrove, potrebbe fare comodo in panca a mister Gasperini come rinforzo di lusso in vista del triplice impegno della Dea tra Coppa, Champions e Serie A. Sono invece quasi certi di salutare i compagni il difensore Bosko Sutalo e l’attaccante Sam Lammers: il Feyenoord e il Genoa potrebbero essere le loro mete future.