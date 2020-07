La Lazio, con la sconfitta della Roma, di fatto ha quasi ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo ambizioso che Lotito e i suoi inseguono da sempre, finalmente alla portata.Tare sta già preparando la squadra che scenderà in campo nella massima competizione continentale: guarda in Premier League, dove ha annotato un nome su tutti, Danny Rose.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Rose può essere una grossa occasione di mercato. Di proprietà del Tottenham, in prestito al Newcastle, Rose tornerà alla base e dovrà trovare una nuova sistemazione, complice un ingaggio importante da 3 milioni di euro. 30 anni, piede sinistro, potrebbe finalmente ricoprire il ruolo di Lulic, che mai nessun acquisto fino ad ora è riuscito a mettere in discussione. A scadenza nel 2021, il suo prezzo è sceso drasticamente: la Lazio potrebbe prenderlo per 5,5 milioni di euro.