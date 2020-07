Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Il Monaco ha deciso di esonerare l'allenatore spagnolo Robert Moreno. Al suo posto arriverà il tecnico croato Niko Kovac, ex Bayern Monaco.



Atletico Madrid e Chelsea seguono il terzino sinistro argentino dell'Ajax, Nicolas Tagliafico.



Il Manchester City sta trattando l'ala spagnola del Valencia, Ferran Torres, ma non vuole spendere più di 35 milioni di euro per il suo cartellino.



L'Arsenal pensa a Odsonne Edouard del Celtic in caso di addio a Lacazette o Aubameyang.



L'attaccante canadese del Gent, Jonathan David vuole andare al Lille.



Il Chelsea non ha ancora offerto i rinnovi dei contratti ai difensori Andreas Christensen e Antonio Rudiger, ex Roma.