Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Il Barcellona pensa a Laurent Blanc come nuovo allenatore per la prossima stagione al posto di Quique Setien e all'attaccante dell'Arsenal, Aubameyang in alternativa all'interista Lautaro Martinez.



Il Leeds sogna l'attaccante uruguaiano Edinson Cavani, svincolato a parametro zero dal Paris Saint-Germain.



L'Everton ha definito gli accordi per acquistare il centrocampista danese del Southampton, Pierre-Emile Hojbjerg.



Il nazionale austriaco Valentino Lazaro vuole convincere il Newcastle a riscattarlo a titolo definitivo dall'Inter.



Il Manchester City è in pole position per lo spagnolo Ferran Torres del Valencia, cercato anche dal Borussia Dortmund.



Oltre a trattare il tedesco Havertz del Bayer Leverkusen, il Chelsea cerca anche un portiere sul mercato: in alternativa a ter Stegen del Barcellona con Kepa come parziale contropartita, prepara un'offerta al portiere inglese del Manchester United, Dean Henderson, ora in prestito allo Sheffield United.