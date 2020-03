Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 28 marzo.A Foot Mercato, l'ex attaccante dell'Atletico Madridha spiegato in quale squadra, e perchè, vedrebbe bene il compagno di nazionale: "Immagino il Matador con la maglia del Boca Juniors. E' una delle squadre migliori del Sud America, come il River Plate, per lui rappresenterebbe una bella sfida".Secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo,è in uscita dall’Atletico Madrid. Sulle tracce dell’attaccante spagnolo ci sono Roma e Napoli, con quest’ultima che può inserire nella trattativa il centravanti polacco Arkadiusz Milik.Se il Lipsia accetterà un'offerta proveniente dal Tottenham per il centrocampista, automaticamente gli Spurs potranno liberare più facilmente, altro centrocampista, indirizzato verso il Barcellona. Lo riporta Mundo Deportivo.leggendario ex attaccante del Manchester United, ha parlato ai microfoni del Sun di, talento inglese del Borussia Dortmund che piace ai Red Devils: "Si sta parlando molto di questa trattativa, penso che uno come lui non dovrebbe pensarci due volte ad accettare lo United. Sarebbe un grande acquisto, ha tanta qualità e segna molto. Solskjaer sta costruendo una squadra molto giovane e forte, quindi Sancho sarebbe un colpo fantastico".Il futuro dial Barcellona non è scontato: il terzino portoghese ha avuto maggiore minutaggio in questa stagione rispetto alle precedenti, ma il suo contratto scadrà nel 2022 ed ora - secondo Sport - il Barça deve decidere se prolungare la sua permanenza o fare cassa con la sua cessione. Le offerte, di sicuro, non mancano., portiere in forza al Levante cresciuto nelle giovanili dell'Athletic Bilbao, ha parlato a Cadena SER di un suo possibile ritorno al club basco: "Qui sto molto bene, sono contento del fatto che la stagione stia andando nel verso giusto e che ci siano diverse squadre interessate a me. Ad un certo punto della mia carriera mi piacerebbe tornare a Bilbao, ma non so se questo sia il momento giusto".Goal.com riporta le parole di, attaccante del Siviglia il cui contratto scadrà in estate: "Dal 30 giugno sarò libero di firmare con chiunque, ma adesso non so ancora nulla. Di questo se ne sta occupando il mio agente, ma sarà una scelta che dovrò prendere assieme alla mia famiglia".Secondo El Desmarque, il Levante lascerà al Nantes la possibilità di riscattare l'attaccanteper appena 5 milioni di euro. Questo perchè il club spagnolo andrà all in su, centrocampista del Villarreal in prestito dal Fulham.