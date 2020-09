Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, martedì 16 settembre 2020.



Il West Ham sta trattando col Chelsea il prestito del terzino sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri, già nel mirino dell'Inter.



Il Tottenham può usare il centrocampista inglese Dele Alli come pedina di scambio per il ritorno dell'ala gallese Gareth Bale dal Real Madrid. Il club allenato da Mourinho è poi interessato all'attaccante italiano del Torino, Andrea Belotti, ma per ora lo ha chiesto solo in prestito.



L'Everton ascolta offerte per l'inglese Theo Walcott, il nigeriano Alex Iwobi e l'italiano Moise Kean.



L'Arsenal è ancora interessato al centrocampista ghanese dell'Atletico Madrid, Thomas Partey e al più giovane francese Houssem Aouar del Lione.



Il Bayern Monaco torna sulle tracce della giovane ala inglese del Chelsea, Callum Hudson-Odoi.



Il Barcellona riproverà a strappare al Manchester City il giovane difensore spagnolo Eric Garcia, ma prima deve vendere i francesi Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo.



Il Rennes chiede il difensore Fikayo Tomori come parziale contropartita per il portiere senegalese Edouard Mendy al Chelsea.