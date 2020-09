Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, sabato 13 settembre 2020.è passatodal Reading al. Questa la nota ufficiale del club francese: "L'AS Monaco si è assicurato le prestazioni dell'esperto portiere italiano di 32 anni. Vito Mannone ha firmato un contratto fino a giugno 2022".Il, secondo il Daily Star, sta valutando la possibilità di porre fine all'inseguimento all'attaccante inglese classe 2000 JadondelIl, come riporta Football Insider, sta gettando le prime basi per ingaggiare l'attaccante dele del Senegal classe ’98 Ismailaa gennaio.Il, secondo quello che viene riportato dal Mirror, sta discutendo con il centrocampista inglese classe ‘92 JackperIlsecondo Marca, farà un'offerta per il prestito all'per il terzino classe ‘95 della Spagna HectorIl portiere del Rennes, Edouard, 28 anni, si sottoporrà aa Londra questo fine settimana, come riporta il Daily Star, dopo che ilha trovato un accordo per il nazionale senegalese.Il, secondo 90 mins, sta valutando la possibilità di mandare in prestito l'ala dell'Inghilterra, 19 anni.Il Lancs Live e il Football London hanno riportato le dichiarazioni dell'allenatore delnelle quali afferma che il West Hamper il difensore inglese, 27 anni.Secondoche ilingaggi l'attaccante classe ’94 dele della Polonia Arkadiusz, durante l'attuale finestra di mercato.Il manager del Crystal Palace,, secondo Standard, si dice sorpreso che non ci siano club "a bussare alla porta" con offerte ufficiali per l'ala della Costa d'Avorio Wilfried, 27 anni.Hodgson ammette che Zahaviste leIl, come riportato da Football Insider, è in trattative per ingaggiare l'attaccante inglese delclasse ’88 TroyIl centrocampista belga del, Kevin, 29 anni, ha affermato al Post di non rammaricarsi che il club non abbia acquistato Lionel, 33 anni, e ha speso belle parole per l'ala inglese Phil, 20 anni, che, secondo il belga, potràIl, come si legge sul Guardian, si è unito alla corsa per ingaggiare il portiere argentino dell'Arsenal Emiliano. Anche l'è interessata al 28enne.Il difensore svizzero, 32 anni, come riporta il RSI, spera di rinnovare il contratto con ilquesto mese. Il precedente contratto diè scaduto alla fine della scorsa stagione ed è attualmente in panchina per un infortunio.Dalla Germania La Bild riporta come lstia preparando un'offerta dae l'attaccante kosovaro Milot24 anni.Al, secondo Standard, è stato detto che l'attaccante ventunenne dellae dello Zambia Patson, vorrebbe rimanere in Austria.L', come riporta 90 mins, ha aperto le negoziazioni con ilper trovare un accordo per il portiere spagnolo David, 24 anni.Il, secondo il Telegraph, consentirà all'attaccante norvegese Joshua, 28 anni, di lasciare il club.Il, secondo Manchester Evening News, ha trovato l’accordo per una cifra intorno alle 750 mila sterlinecon ilper il 17enne attaccante ingleseSecondo Marca ilpotrebbe valutare la cessione di Junioralla. La notizia è confermata anche dalla Gazzetta dello Sport.