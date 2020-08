Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 14 agosto 2020.



Secondo il Daily Mirror Manchester United e Chelsea vogliono il terzino sinistro del Leicester Ben Chilwell, valutato 80 milioni di sterline.



Secondo il Manchester Evening News Jadon Sancho resterà al Borussia Dortmund anche la prossima stagione. Niente Manchester United per l'inglese.



Secondo As il portiere sloveno dell'Atletico Madrid Jan Oblak strizza l'occhio al Chelsea.



La Bild scrive che il Liverpool si è interessato a Thiago Alcantara del Bayern Monaco. Non interessa invece al Manchester City.



Secondo TalkSPORT Coutinho, di rientro dal Bayern Monaco, potrebbe restare al Barcellona nonostante l'interesse di club inglesi.



L'ex difensore di Genoa e Bayern Monaco Rafinha può firmare per l'Olympiacos.



L'ex obiettivo dell'Inter Tahith Chong è vicino a lasciare il Manchester United per trasferirsi in prestito al Werder Brema.



Secondo Skysports dopo l'Europa League il Manchester United incontrerà Raiola per parlare del rinnovo di Paul Pogba.