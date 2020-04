Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 2 aprile:



Nasser Al-Khelaifi vuole investire in Inghilterra: secondo 90min, il presidente del PSG tratta con Andrea Radrizzani l'acquisto del Leeds.



Nome nuovo per l'attacco del Barcellona: come riferisce Mundo Deportivo, i blaugrana pensano anche a Jonathan David, giovane stella del Gent già seguito da Arsenal, Bayern Monaco, Inter, Milan, Roma e PSV.



Il Liverpool non teme l'interesse del Real Madrid per Sadio Mané: come riporta il Daily Mirror, Klopp è fiducioso di trattenere l'attaccante.



Intanto c'è chi può lasciare il Real Madrid: Carlo Ancelotti, riferiscono i media britannici, programma un incontro con le merengues per trattare l'arrivo di James Rodriguez all'Everton.



Stop ai movimenti in entrata: il Tottenham, scrive oggi il Daily Mail, ha messo in stand-by tutti gli obiettivi per l'emergenza coronavirus.



Nome nuovo per la fascia del Chelsea: i Blues, riferisce Paris United, hanno avviato i contatti con Pini Zahavi, agente del terzino del Porto Alex Telles.



Il Benfica sfida Milan e Napoli: Record conferma che anche i portoghesi sono sulle tracce di Robin Koch, difensore del Friburgo.