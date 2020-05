Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 5 maggio.



Georginio Wijnaldum può restare al Liverpool: stando ai media inglesi, sono partite le trattative per rinnovare il contratto in scadenza al termine della stagione.



Rinnovo in vista anche per Kevin De Bruyne: il belga ha aperto al Manchester City.



Niente Juventus: il centrocampista dell'Atletico Madrid Thomas Partey, riferisce il Daily Telegraph, ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi all'Arsenal.



Erling Braut Haaland più Eduardo Camavinga, il Real Madrid ha un piano per il doppio colpo giovane: secondo Marca, le merengues sono pronte a sacrificare Bale, James Rodriguez, Modric e Marcelo per finanziare le due operazioni.



Il Bayern Monaco blinda Thiago Alcantara: come riporta Bild, è fatta per il rinnovo del centrocampista spagnolo.



Kylian Mbappé prolunga con il PSG, ma a una sola condizione: secondo As, l'attaccante francese vuole l'inserimento di una clausola rescissoria che gli permette di trasferirsi agevolmente al Real Madrid o in un altro grande club europeo.



Il Real Madrid studia anche il colpo in difesa: stando a Le10sport, nel mirino c'è Lucas Hernandez del Bayern Monaco.