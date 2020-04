Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 28 aprile.



Il Liverpool si muove per Victor Osimhen: secondo Le10Sport, i Reds hanno avviato la trattativa per l'attaccante del Lille.



L'Everton ci prova per Jean-Clair Todibo: come riferito dal Daily Mail, Ancelotti ha messo nel mirino il difensore del Barcellona, oggi in prestito allo Schalke 04.



L'Arsenal punta un affare a zero: nel mirino, riporta il Sun, c'è Willian, in scadenza con il Chelsea.



Il Chelsea, intanto, punta Kai Havertz del Bayer Leverkusen secondo i media inglesi.



Contatto tra Jurgen Klopp e il padre di Kylian Mbappé? Zinedine Zidane non resta a guardare: stando a OK Diario, il tecnico del Real Madrid ha preso nuove informazioni sulla situazione dell'attaccante del PSG.