Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata sul mercato provenienti dall'estero.L'Equipe dedica la prima pagina agli obiettivi del Real Madrid. Interessato a tre francesi connazionali dell'allenatore Zidane: i centrocampisti(Manchester United) e(Rennes), invece l'assalto all'attaccante(PSG) verrebbe rinviato al 2021.Sky Sports Inghilterra dà per quasi fatto il trasferimento dell'attaccante tedesco Timodal Lipsia al Liverpool, pronto a pagare i 60 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione. I Reds sarebbero in trattativa anche col brasiliano, in scadenza di contratto col Chelsea. Escluso invece un ritorno didal Bayern via Barcellona.sulla base di 340 milioni di euro. In caso di fumata bianca, per la panchina si fanno i nomi di. Sul mercato spunta il nome di Arturo, centrocampista cileno del Barcellona.Il Borussia Dortmund non vuole perdere l'attaccante inglese Jadon, nel mirino di Chelsea e Manchester United. Da dove il terzino portoghese Diogopuò passare al Paris Saint-Germain. I Red Devils vengono dati sulle tracce del centrocampista Jackdell'Aston Villa e dell'attaccante francese del Borussia Monchengladbach, Alassane, cercato pure dal Leicester.L'Arsenal è al lavoro per riscattare Pablo Mari dal Flamengo e mette gli occhi su centrocampista del Feyenoord, Orkun Kokcu. Henrikh Mkhitaryan spera di restare alla Roma, che sogna di tenere pure Chris Smalling, arrivato sempre in prestito ma dal Manchester United.