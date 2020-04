Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 11 aprile.



Secondo il Mirror, anche il Tottenham si inserisce nella corsa a Philippe Coutinho. Il centrocampista del Barcellona, oggi in prestito al Bayern, piace anche al Chelsea.



Stando a quanto raccolto dal Daily Mail, Kingsley Coman non cercherà di liberarsi dal Bayern Monaco in estate. L'attaccante ex Juve è legato ai tedeschi fino al 2023.



Si allunga la lista delle pretendenti per Dayot Upamecano: secondo il Mirror, sul difensore centrale del RB Lipsia è piombato anche il Real Madrid.



Prima di andare all in su Harry Kane o Erling Haaland, il Manchester United proverà ad offrire un rinnovo ad Odion Ighalo, centravanti arrivato a gennaio in prestito dallo Shanghai Shenhua. Lo riporta il Mirror.



Secondo l'Express, il Chelsea si è unito alla corsa a Gabriel Magalhaes, difensore centrale del Lille, alla quale partecipano anche Arsenal e Tottenham.



Il Real Betis lavora sulle uscite: secondo AS, il club biancoverde sta valutando la cessione di Dani Martin, portiere arrivato la scorsa estate dallo Sporting Gijon per 5 milioni di euro.



Sebastian Abreu, attaccante ed allenatore della formazione uruguaiana Boston River, ha rivelato ai microfoni di Radio 890: "Un ritorno Luis Suarez in patria? Mi ha detto che se diventassi allenatore del Nacional, lui potrebbe tornare". Il centravanti è legato al Barcellona fino al 2021.



Stando a quanto raccolto da OK Diario, al momento sono Real Madrid e PSG le principali pretendenti di Erling Haaland, attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund.