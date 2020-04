Queste le principali notizie di mercato estero di mercoledi 22 aprile.



Stando a quanto raccolto dal Sun, il Chelsea è prossimo ad accogliere Philippe Coutinho, centrocampista brasiliano di proprietà del Barcellona ma in prestito al Bayern.



Il Chelsea si inserisce nella corsa a Timo Werner, attaccante del Lipsia che interessa anche al Liverpool e che, secondo il Mirror, riceverà presto lezioni di inglese.



Adesso Gareth Bale è clamorosamente vicino alla permanenza al Real Madrid: l'attaccante gallese, secondo il Sun, resterà in Spagna per un'altra stagione.



Il Mirror svela un retroscena riguardante Jadon Sancho: il talentuoso attaccante del Borussia Dortmund, oggi accostato al Manchester United, è stato vicino a passare al City nel 2017.



L'Express riporta le parole di Warren Barton, ex difensore del Newcastle, il quale crede che i Magpies licenzieranno Steve Bruce per accogliere Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham.



Secondo Football365 il Tottenham ha stanziato quasi 100 milioni di sterline per due obiettivi: Issa Diop, difensore del West Ham, e Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton.



Il Manchester City ha messo gli occhi su Ben White, difensore centrale di proprietà del Brighton oggi in prestito al Leeds. Lo riporta Sport Illustrated.