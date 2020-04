Queste le principali notizie di mercato estero di mercoledi 8 aprile.



Arsenal e Chelsea, insieme al Celtic, si contenderanno l'attaccante classe 2003 Calum Kavanagh, gioiellino di prorietà del Middlesbrough. Lo riporta il Sun.



Boubakary Soumaré è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Liverpool. Il francese di proprietà del Lille è valutato circa 40 milioni, secondo Sport.



Ancora i Reds protagonisti: è concreto l'interesse della compagine guidata da Jurgen Klopp per Diego Carlos, difensore centrale classe '93 del Siviglia, stando a quanto raccolto da Marca.



Secondo quanto raccolto dal Mirror, l'Everton di Carlo Ancelotti tenterà un affondo per Everton Sousa Soares, attaccante classe '96 del Gremio. Su di lui c'è anche il Borussia Dortmund.



Stando a quanto riportato da AS, il Manchester United ha chiuso l'acquisto del giovanissimo portiere Radek Vitek, classe 2003, dal Sigma Olomuc, compagine ceca.