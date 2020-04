Queste le principali notizie di mercato estero di venerdi 4 aprile.



Secondo il Daily Star, in estate il Real Madrid rifiuterà qualsiasi tipo di offerta per Raphael Varane proveniente dal Manchester City. Il difensore francese è considerato un pilastro della formazione di Zidane.



Secondo Marca, l'Everton di Carlo Ancelotti è deciso a tentare il doppio affondo per Gareth Bale e James Rodriguez. Il Real è pronto ad ascoltare proposte per il gallese ed il colombiano, entrambi in uscita.



Il Manchester United ha, attualmente, poche possibilità di arrivare ad Harry Kane: il più grande ostacolo è rappresentato dal suo contratto, che lo lega al Tottenham fino al 2024. Lo riporta il MEN.



Stando a quanto raccolto da Le 10 sport, sono tre gli obiettivi su cui si fionderà il Real se non dovesse arrivare Pogba: Eduardo Camavinga del Rennes, Boubakary Soumaré del Lille e un terzo giocatore, di cui però non si conosce il nome.



Tuttavia non c'è soltanto il Real su Boubakary Soumaré: il centrocampista classe '99 è nella lista di Manchester United, Liverpool e Newcastle, con quest'ultimo che ha già tentato di acquistarlo a gennaio ricevendo un secco 'no'. Lo riporta Le 10 sport.