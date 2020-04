Queste le principali notizie di mercato estero di lunedi 13 aprile.



James Rodriguez, centrocampista offensivo del Real Madrid, è ancora l'obiettivo numero uno dell'Everton di Carlo Ancelotti. Lo riporta l'Express.



Secondo il Daily Star, in estate il Barcellona piomberà con decisione su Tanguy Ndombele, centrocampista classe '96 del Tottenham.



Stando a quanto riportato da Diario Madridista, Jadon Sancho non è interessato ad un trasferimento al Chelsea e non è tramontata la pista che porta al Real Madrid. Il talento del Borussia Dortmund piace anche allo United.



C'è anche il Tottenham tra i club pronti ad offrire in estate un contratto a Willian, attaccante brasiliano in scadenza con il Chelsea. Lo riporta Football Insider.



Secondo ESPN, la dirigenza dell'FC Cincinnati sta pensando di affidare la guida della squadra a Jaap Stam, leggendario ex difensore di Manchester United e Milan che in passato ha allenato il Feyenoord.



Emiliano Martinez, portiere argentino classe '92 dell'Arsenal, ha ammesso a TNT Sports: "Se il Kun Aguero torna all'Independiente, allora lo seguirò. Non chiudo nessuna porta, forse tra due o tre anni questo accadrà".



Secondo il Sun, l'allenatore austriaco Ralph Hasenhuttl è vicino a rinnovare il proprio contratto con il Southampton per altri tre anni.



Willy Sagnol, ex giocatore e scout del Bayern Monaco, ha rivelato a RMC che nel 2011 ha consigliato ai bavaresi di acquistare Raphael Varane, appena diciottenne, ma il club non ha preso in considerazione le sue osservazioni.