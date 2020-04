Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 18 aprile.



AS riporta le parole di Keita Baldé, attaccante del Monaco, secondo cui il compagno di Nazionale Sadio Manè non esclude un suo trasferimento al Real Madrid.



Guillem Balague, noto giornalista spagnolo, ha rivelato che Paul Pogba è vicino a rinnovare con il Manchester United, che lo vede come potenziale nuovo leader della squadra.



Il Borussia Dortmund apre alla cessione di Jadon Sancho al Manchester United: secondo ESPN, tuttavia, i tedeschi chiedono come contropartita l'attaccante classe 2001 Mason Greenwood.



Il Barcellona tenterà un nuovo assalto per Neymar: secondo Mundo Deportivo, i catalani stanno preparando un'offerta da presentare al PSG contenente Umititi, Dembelé e Todibo come contropartite.



L'Indipendent riporta le dichiarazioni di Lucas Moura, esterno del Tottenham, secondo cui gli Spurs faranno enorme fatica a trovare un sostituto di Harry Kane.



Philippe Coutinho può ancora avere un futuro nel Barcellona: sono queste le parole di Quique Setien, allenatore dei Blaugrana, riportate dall'Indipendent.



Stando a quanto raccolto dal Telegraph, sono 35 i milioni che l'Ajax chiede per cedere il portiere André Onana. Su di lui ci sono Barcellona, Chelsea e PSG.