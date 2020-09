La Juve è pronta a far partire Douglas Costa. Il brasiliano ormai da qualche tempo non è più nella lista degli incedibili e il club bianconero ragiona anche sul suo addio, nel caso di un'offerta importante. Le cifre? Molto alte, ma c'è un motivo. Le trattative sono fatte di domande al rialzo e offerte al ribasso, per poi ritrovarsi a metà strada.