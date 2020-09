Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 1 settembre 2020.



Secondo Espn il Manchester United ha messo in cima alla lista dei desideri Dayot Upamecano, difensore centrale dell'RB Lipsia.



Mezut Ozil non vuole lasciare l'Arsenal, nonostante ricche offerte da Qatar e Arabia Saudita. Lo riporta il Telegraph.



In scadenza nel 2022, Hugo Lloris tratta il rinnovo del contratto con il Tottenham.



Gli Spurs trattano l'attaccante norvegese del Bournemouth Josh King.



Sul terzino destro del Norwich Max Aarons ci sono Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Per i bavaresi è l'alternativa a Dest.



Secondo la stampa spagnola Gareth Bale non è intenzionato a lasciare il Real Madrid. Vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2022.



Secondo Sport Bild Mario Gotze ha detto no all'Inter Miami e al Monaco. Vuole trasferirsi in Spagna o in Italia.



Secondo il Sun il portiere basco Kepa non vuole lasciare il Chelsea. Vuole lottare per riprendersi il posto da titolare.