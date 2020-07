Calciomercato.com raccoglie notizie e indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Il Barcellona ha deciso di sacrificare Emerson: secondo il Mundo Deportivo, sul laterale blaugrana c'è l'interesse di Everton, Newcastle e Tottenham.



Rudi Voller, CEO del Bayer Leverkusen, è intervenuto alla Bild per parlare di Kai Havertz, gioiello seguito dalle big europee: "Al momento non c'è niente da segnalare, ora è un nostro giocatore. Abbiamo le nostre idee, personalmente spero resti un altro anno. Ma abbiamo un accordo: a determinate condizioni, può partire quest'estate".



Tre anni di contratto a 250.000 sterline a settimana: sarebbe questa, secondo ESPN, la richiesta di Pierre-Emerick Aubameyang per rinnovare il suo contratto con l'Arsenal.



Il Real Madrid ha scelto: andrà avanti con Luka Modric anche nella prossima stagione. Secondo OK Diario, i Blancos sarebbero intenzionati a proseguire l'avventura con il centrocampista croato.



Non solo Miralem Pjanic: secondo Sport, il Barcellona sarebbe pronto all'assalto anche per Eric Garcia, difensore del Manchester City classe 2001.



Lautaro Martinez priorità in casa Barcellona: secondo Sport, il Toro è un tema urgente per i blaugrana, che hanno l'accordo con il giocatore ma non quello con l'Inter. La clausola dell'argentino - ha fatto sapere l'Inter - scadrà il 7 luglio, mentre in Catalogna sono certi della validità fino al 15 luglio.