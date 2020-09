Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, lunedì 7 settembre 2020, provenienti dall'estero.







Manchester United pronto a sfidare l'Inter: anche Solskjaer, scrive il Daily Star, è interessato a N'Golo Kanté e aspetta segnali dal Chelsea.



Il Real Madrid detta le condizioni per l'addio di Gareth Bale: stando a Mundo Deportivo, le merengues si accontenterebbero di circa 25 milioni di euro pur di liberarsi dei 15 milioni di euro netti a stagione d'ingaggio del gallese.



Barcellona e Roma su Memphis Depay? Il Lione fissa il prezzo: servono 30 milioni di euro per l'attaccante olandese, riporta L'Equipe.



Il Manchester United spinge per Jadon Sancho: stando al Daily Express, Solskjaer avrebbe telefonato all'esterno del Borussia Dortmund per ribadire la volontà di riportarlo in Inghilterra.



Si avvicina il rinnovo di Marc-André Ter Stegen: come riferisce Mundo Deportivo, la priorità per il portiere tedesco resta sempre il Barcellona, dove spera di chiudere la carriera.



Nuova avventura all'orizzonte per Mbaye Niang, ma non al Marsiglia: secondo L'Equipe, l'ex attaccante del Milan lascerà il Rennes e la Francia per una squadra estera.