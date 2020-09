Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, venerdì 4 settembre 2020, provenienti dall'estero.





Dalla stampa tedesca arriva la notizia che Kai Havertz ha appena abbandonato la sede del ritiro della nazionale tedesca per partire alla volta di Londra. Sono previste per domani le visite mediche col Chelsea, che lo acquisterà dal Bayer Leverkusen per 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus.



Secondo il quotidiano olandese Algemeen Dagblad, il Barcellona è molto vicino agli acquisti di Georginio Wijnaldum dal Liverpool e di Memphis Depay dal Lione. Gli accordi con gli agenti dei calciatori sono stati già raggiunti e, non appena i blaugrana riusciranno ad effettuare delle cessioni per abbassare il monte ingaggi, le due operazioni si avvieranno alla conclusione.



Secondo il Mirror, l'Arsenal avrebbe messo gli occhi sul fantasista del West Ham Felipe Anderson. I Gunners valutano la formula del prestito oneroso e sono in competizione con la Lazio.



Come riporta la stampa inglese, James Rodriguez si trova nel centro sportivo dell'Everton per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di formalizzare il suo trasferimento dal Real Madrid.



Secondo il Daily Mail, il Manchester United è pronto a sferrare un nuovo assalto per l'attaccante del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Non appena saranno definiti gli ultimi dettagli sull'ingaggio del giocatore e la commissione da versare all'agente, l'affare entrerà nel vivo.