Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 13 agosto 2020.



Mesut Ozil vuole rispettare fino alla fine il suo contratto con l'Arsenal. Al sito The Athletic, il tedesco dichiara che rimarrà con i Gunners "fino all'ultimo giorno" del suo contratto che scade nel giugno 2021.



C'è anche il Manchester City nella corsa a Thiago Alcantara. Secondo SportBild, il club di Pep Guardiola potrebbe offrire più del Liverpool per il 29enne centrocampista in uscita dal Bayern Monaco.



Secondo il Mirror, l'Arsenal sarebbe sempre più vicino all'acquisto di Joelson Fernandes, 17enne attaccante portoghese dello Sporting Lisbona, già definito il 'nuovo Cristiano Ronaldo'.



E' di 40 milioni di sterline la richiesta del Watford al Liverpool per il 2enne esterno Ismaila Sarr. Lo rivela l'Evening Standard.