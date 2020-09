Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, martedì 8 settembre 2020, provenienti dall'estero.Secondo Mundo Deportivo,, espressa richiesta di Ronald Koeman.per abbassare il prezzo del cartellino, fissato in 30 milioni di euro.Come riferisce As,, di rientro dagli impegni col Galles. Probabile un punto della situazione sul futuro dell'ex Tottenham, che rimane sul mercato non rientrando nei piani dell'allenatore francese.per il calciatore spagnolo, che continua ad essere valutato 30 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza a giugno 2021. Più debole l'ipotesi Barcellona.Secondo quanto riferiscono i media inglesi,, che piace pure al Wolverhampton. L'agente del brasiliano è partito per l'Inghilterra proprio per incontrare il club.Secondo Mundo Deportivo,. Pronto un ingaggio importante, da giocatore della prima squadra, e una clausola rescissoria di 400 milioni.Secondo quanto riporta il Telegraph,. Decisivo anche il parere positivo dell'ex numero uno dei Blues Petr Cech.Secondo The Athletic,, che potrebbe presto cedere nuovamente il posto di titolare al rientrante Leno. I Villans mettono sul piatto 25 milioni di euro e ora la palla passa al tecnico dei Gunners Mikel Arteta.