Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 21 agosto 2020.





Secondo la radio catalana RAC1, una delle richieste sul mercato del nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman è l'acquisto dal Lione del connazionale Memphis Depay, in scadenza di contratto nel 2021 e in passato obiettivo del Milan.



Zinedine Zidane e il Real Madrid, un matrimonio destinato a proseguire nella prossima stagione, nonostante i rumors in ottica Juve delle scorse settimane. Eppure, nell'intervista concessa ad AFP, l'allenatore francese ha svelato quelli che potrebbero essere i suoi piani per il futuro: "Perché non dovrei allenare la Nazionale francese in futuro? Questa non è una novità. Se questo accadrà bene. Tutti abbiamo una nostra storia e anche io ce l’ho con la Francia".



In casa Valencia, prosegue la smobilitazione a causa della crisi economica che ha già portato alle cessioni al Villarreal di Parejo e Coquelin e quella di Ferràn Torres al Manchester City: secondo media spagnoli e inglesi, il Leeds neopromosso in Premier League è pronto a mettere le mani sull'attaccante Rodrigo.



Il Barcellona ha ufficializzato i nomi dei primi due componenti dello staff del nuovo allenatore Ronald Koeman: hanno firmato un contratto fino a giugno 2022 Alfred Schreuder, ex collaboratore del tecnico dell'Ajax Ten Haag, e Henrik Larsson, che da giocatore ha vinto con i blaugrana la Champions League del 2006.