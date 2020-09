Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, venerdì 11 settembre 2020, provenienti dall'estero.





Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe utilizzare il cartellino dell'esterno Emerson Royal, attualmente in prestito al Betis Siviglia, per abbassare la valutazione di Memphis Depay del Lione, primo obiettivo per l'attacco. Emerson è seguito anche dal Milan.



Dopo la fumata bianca arrivata nella giornata di ieri, oggi il Leeds ha ufficializzato la firma del rinnovo di contratto fino a giugno 2021 del tecnico Marcelo Bielsa.



Sfumata la pista che conduceva al Paris Saint Germain, che ha poi virato con decisione su Alessandro Florenzi, spunta l'ipotesi Barcellona per il terzino dell'Arsenal Hector Bellerin. In caso di partenza di Nelson Semedo, i blaugrana potrebbero riportare in Spagna il calciatore cresciuto nel proprio vivaio e accostato recentemente pure alla Juventus.



Secondo quanto riferisce L'Equipe, il portiere del Rennes Edouard Mendy oggi non si è allenato con la formazione bretone. Un indizio forte sul suo prossimo trasferimento al Chelsea, che si può concludere nelle prossime ore.