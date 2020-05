Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 19 maggio.



Il Real Madrid su Haaland. Hans-Joachim Watzke, direttore sportivo del Borussia Dortmund rivela di aver ricevuto messaggi di complimenti da Florentino Perez e Jurgen Klopp dopo la vittoria per 4-0 sullo Schalke. In particolare Perez, presidente delle Merengues, ha scritto al dirigente tedesco che si è divertito molto. Il norvegese è il sogno dell'attacco per le Merengues.



Lucas Ocampos, esterno offensivo del Siviglia, ex Genoa e Milan, parla a Club Octuber 947 dell’interesse del Real Madrid nei suoi confronti: “L’altro giorno ne ho parlato con mia moglie. Abbiamo aperto il giornale e abbiamo letto che il Real Madrid mi sta cercando. A vedere queste cose ti si riempie il petto, sono cose che ti motivano. Il più grande desiderio di un calciatore è quello di giocare in club così, i migliori al mondo”.



Seguito da Inter e Juventus, Layvin Kurzawa, terzino sinistro in scadenza con il Paris Saint-Germain, è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina.