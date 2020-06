Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 19 giugno.



Il Barcellona e Lionel Messi sempre più vicini: secondo Mundo Deportivo, è ormai a un passo l'accordo per il rinnovo triennale della Pulce.



Il Chelsea vende N'Golo Kanté: l'edizione odierna del Times assicura che i Blues pensano alla cessione del centrocampista francese per ottenere nuovi fondi da investire sul mercato. Per Kanté è forte l'interesse del Real Madrid.



Il Bayern ha soffiato il giovane Kouassi, ora il PSG è pronto a vendicarsi: stando alla stampa francese, il colpo della rivincita parigina sarà Lucas Hernandez.



Una nuova rivale per il Milan nella orsa a Luka Jovic: secondo i giornali spagnoli, l'attaccante del Real Madrid è finito nel mirino del Manchester United.



Il PSG perde un altro giovane: come riferisce Le Parisien, cresce il pessimismo per Adil Aouchiche, ormai a un passo dal Saint-Etienne.



Il Bayern Monaco spinge per il rinnovo di David Alaba: si avvicina l'accordo per un prolungamento fino al 2024.



Accordo PSG-Real Madrid per la proroga del prestito di Alphonse Areola: stando a Marca e Le Parisien, il portiere francese resterà in Spagna fino all'ultima partita di Champions League che disputeranno le merengues.