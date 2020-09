Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, d, provenienti dall'estero.. Intervistato da Téléfoot, il tecnico delcommenta le voci: "Se lui, come altri giocatori della mia rosa e ce ne sono parecchi, avesse l'opportunità di giocare in una squadra costruita per vincere la Champions, lo accompagnerei io stesso in macchina a Barcellona".​Ilcerca rinforzi in difesa: non solo, nel mirino delle Foxes secondo il Daily Star è finito JamesdelArrivederci: stando al Sun,avrà un rinnovo con aumento per poi essere ceduto in prestito.sulle sue tracce.: sirene inglesi per l'attaccante francese, secondo il Daily Mailosservano con interesse la situazione.Ilora deve vendere: per rientrare dalle perdite causa coronavirus, scrive L'Equipe, la proprietà ha chiesto a Leonardo di perfezionare. Tra i principali indiziatipuò restare al: secondo Mundo Deportivo,è convinto di poter restituire la miglior forma al fantasista brasiliano, rientrato dal prestito alcon cui ha vinto la Champions League.studia un altro colpo a centrocampo: stando al Daily Mirror, ilha messo gli occhi sudelIlspinge per: come riferisce il Daily Star, i Red Devils sono in pole per pagare la clausola rescissoria daper il difensore del, clausola che diventerà attiva a giugno 2021.Nuovo attaccante per il: come riferisce Sky Sports UK, ilha accettato l'offerta da circa 25 milioni di euro per, ora libero di discutere il proprio accordo con i Magpies.