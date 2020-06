Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 11 giugno.



José Mourinho spinge per Olivier Giroud: l'attaccante del Chelsea, corteggiato anche da Inter e Lazio nonostante il rinnovo con i Blues, è il primo obiettivo del Tottenham stando al Daily Express.



Attento Chelsea: anche il Real Madrid è pronto a fare sul serio per la stella del Bayer Leverkusen, Kai Havertz.



Manchester United su Jadon Sancho? Secondo il Sun, il Borussia Dortmund sta perdendo la pazienza con l'esterno inglese.



Arsenal sì, ma non è solo: il padre di Thomas Partey conferma che ci sono anche altre pretendenti per il centrocampista dell'Atletico Madrid.



Ben Chilwell al Chelsea per sostituire uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso? Il Leicester ha già il sostituto: occhi su Ryan Bertrand del Southampton.



Non solo Thiago Silva nel mirino di Ancelotti: l'Everton, riferisce il Daily Express, studia anche Kurt Zouma del Chelsea.



Thomas Tuchel può restare al PSG? Una fonte interna del club spiega a L'Equipe: "L'addio si consumerà la prossima stagione, a meno che non se ne vada lui. Quel che ha realizzato quest'anno ha rinforzato la sua posizione".



Martin Odegaard può lasciare il Real Madrid: secondo Mundo Deportivo, Zidane non molla Paul Pogba e Eduardo Camavinga e in caso di arrivo di uno dei due, la conferma del talento norvegese sarebbe in pericolo.