Calciomercato.com raccoglie notizie e indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.. Il giovane talento portoghese ha trovato un accordo per rinnovare il contratto fino al 2025, con una clausola di rescissione da 100 milioni di euro., ufficiale il colpo: il tedesco arriva dale firma fino al 2025.Giallo: dalla Spagna l'indiscrezione secondo cui avrebbe stoppato la trattativa per il rinnovo con ilin vista di un addio nel 2021.L'si muove su, ilcorre ai ripari: oltre a, secondo il Daily Mirror è sfida alpersaluta il: "Prima di tutto, grazie per i bei momenti e il supporto negli ultimi quattro anni. E' stato un periodo intenso e di successo che non dimenticherò. Abbiamo vinto tante partite, segnato tantissimi gol, infranto qualche record e celebrato sette trofei insieme. Grazie a tutti i tifosi, allo staff e ai miei compagni. Ricorderò sempre questo tempo con gioia e orgoglio. E grazie anche al mio coach (Pep Guardiola, ndr) che ha fatto di me un giocatore migliore e ha gran parte del merito nel premio di giocatore dell'anno nel 2018. Ho imparato molto e sono orgoglioso di aver fatto parte di questo viaggio".In casascoppia il caso: il francese e la sorella/agente Maud, riferisce Sport, vogliono un incontro con la dirigenza per avere chiarezza sulla situazione.a un passo dal: lo assicura Sport, spiegando che la trattativa con il centrocampista in scadenza con ilè in fase avanzata.Ilpiomba su un obiettivo della: stando a IBTimes, anche i Red Devils hanno messo nel mirinodelNon c'è solonei piani dello: stando a Record, per la porta i portoghesi valutano anchedell'Nuova candidatura per la successione di: come riferisce CMTV, ilha contattato anchea cacca di un attaccante per l': spunta il nome didel