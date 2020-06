Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Il Chelsea tratta il rinnovo dell'attaccante brasiliano Willian, 31 anni, in scadenza a giugno. Piace al Tottenham. Lo scrive il Daily Mail.



Secondo la Bild il Manchester United è l'unica opzione estiva per Jadon Sancho ma il Borussia Dortmund vuole 130 milioni di euro per il suo cartellino.



La Bild scrive che Thiago Alcantara, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco, è la prima scelta del Liverpool.



L'Arsenal ha contattato lo Sprting Lisbona per il talento 17enne Joelson Fernandes. Lo scrive OJogo.



Secondo Espn il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele ha detto a Mourinho che non vuole più giocare per lui. Resta sullo sfondo un trasferimento al Paris Saint-Germain o al Barcellona.



Secondo Sport Edinson Cavani, attaccante in scadenza con il Paris Saint-Germain, è il piano B del Barcellona in caso di mancato arrivo di Lautaro.