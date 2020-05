Chelsea, Manchester United e Leicester hanno contattato l’agente di Philippe Coutinho per un trasferimento del 27enne brasiliano durante il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il Sun, i Blues sono la prima scelta del giocatore, attualmente in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco.



Secondo il britannico Express, l’ex manager del Tottenham Mauricio Pochettino, in cerca di un progetto per il futuro, sarebbe nel mirino del Newcastle, intenzionato a fare le cose in grande con la nuova proprietà araba.