Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione, può tornare in Germania. Dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte, infatti, il centravanti serbo è finito nel mirino dell'Hertha Berlino: come scrivono dalla Spagna, le Merengues aspettano solo l'offerta giusta.



Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, è vicino al rinnovo di contratto. La stella dei Citizens ha deciso di dire sì alla proposta di rinnovo dopo che il Tas ha riammesso in Champions il club inglese.



Il Barcellona pensa a David Alaba, laterale del Bayern Monaco che piace anche a Inter, Juve e Manchester City. Come scrivono in Spagna, però, i blaugrana, a oggi, non sono pronti a fare un investimento importante per l'austriaco, per questo vorrebbero aspettare il 2021, data naturale della scadenza del contratto. Ma potrebbe essere troppo tardi.