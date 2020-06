Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



L'attaccante inglese del Borussia Dortmund, Jadon Sancho è pronto a valutare un ritorno al Manchester City se il Manchester United non dovesse riuscire a prenderlo.



Il Newcastle è interessato al terzino sinistro spagnolo del Chelsea, Marcos Alonso (29 anni ex Fiorentina). Al suo posto Lampard vuole l'inglese del Leicester, Ben Chilwell. Lo stesso Chelsea sta poi pensando al portiere del Southampton, Fraser Forster.



Il Chelsea è pronto a offrire 85 milioni di euro per il giovane talento tedesco Kai Havertz, ma il Bayer Leverkusen chiede 100 milioni.



Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid vengono dati sulle tracce del 23enne centrocampista nigeriano del Leicester, Wilfred Ndidi.



L'Arsenal affianca l'Everton di Ancelotti e il Tottenham di Mourinho nella corsa al difensore brasiliano Thiago Silva (in scadenza di contratto col PSG) e si avvicina al centrocampista ghanese dell'Atletico Madrid, Thomas Partey. Nel mirino dei Gunners c'è anche il 22enne difensore francese del Reims, Axel Disasi, visto che il Lipsia chiede troppi soldi per Dayot Upamecano. Intanto l'attaccante Aubameyang può essere tolto dal mercato.



Il Manchester United alza il pressing sul centrocampista dell'Aston Villa, Jack Grealish.