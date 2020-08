Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata dall'estero.



Niente Benfica per Edinson Cavani. Sembrava tutto fatto, ma sono sorti problemi su commissioni e ingaggio per il centravanti uruguaiano svincolatosi a parametro zero dal PSG. Adesso il club portoghese punta forte sull'attaccante dell'Almeria, Darwin Nunez.



Se non ci sarà un rilancio del Manchester United, Gabriel Magalhaes vestirà la maglia dell'Arsenal. Il difensore brasiliano del Lille gradirebbe la soluzione Napoli, ma non può più aspettare. ​Secondo il Daily Star, il Napoli può virare sul tedesco dell'Arsenal, Mustafi (ex Sampdoria). In uscita Koulibaly è sempre più vicino al Manchester City.



Il Manchester United ha offerto 30 milioni di euro per l'ala brasiliana Douglas Costa della Juventus, che vuole 10 milioni in più: 40 milioni.



Il Chelsea continua a trattare il giovane talento tedesco Kai Havertz del Bayer Leverkusen, pensa al difensore brasiliano Thiago Silva (in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain e già in trattativa avanzata con la Fiorentina) e al portiere del Lille, Mike Maignan.



L'attaccante del Valencia, Rodrigo è nel mirino del Leeds, dato sulle tracce del difensore tedesco del Friburgo: Robin Koch.