Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



L'ex centrocampista tedesco Dietmar Hamann consiglia al giovane talento Kai Havertz del Bayer Leverkusen di preferire il Chelsea al Manchester United.



Il dirigente del Barcellona, Xavier Vilajoana ha smentito la trattativa per la cessione del giovane attaccante spagnolo Ansu Fati al Manchester United.



L'ex attaccante di Juventus e Lazio, Fabrizio Ravanelli si candida a prendere il posto del dimissionario Andoni Zubizarreta come nuovo direttore sportivo del Marsiglia: "Questo incarico mi interessa - ha dichiarato Ravanelli al portale francese Le Phoceen -. Non è un segreto che l'OM sia ancora nel mio cuore, mi sono subito innamorato della città e dei tifosi. Si potrebbero fare delle ottime operazioni di mercato in prestito dall'Italia".



Il terzino destro portoghese Cedric Soares (28 anni ex Inter) può lasciare l'Arsenal senza aver giocato una partita dopo essere arrivato in prestito dal Southampton lo scorso gennaio.



Il difensore spagnolo Sergio Ramos sogna di chiudere la carriera al Real Madrid. Dato sulle tracce del centrocampista francese del Chelsea, N'Golo Kanté.



L'Everton aspetta un'offerta dal Nizza per il centrocampista francese Morgan Schneiderlin, 30 anni ex Manchester United.



Il terzino sinistro inglese Ben Chilwell vuole lasciare il Leicester per trasferirsi al Chelsea.