Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata sul mercato provenienti dall'estero.



Il Real Madrid fa sul serio per Paul Pogba. Come scrivono in Inghilterra, infatti, le Merengues sono pronte a offrire 80 milioni di euro per il centrocampista del Manchester United, oggetto del desiderio di Inter e Juve.



Il Newcastle prova a mettere il bastone tra le ruote al Milan: nel mirino dei Magpies, infatti, c'è Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid.



Il Tottenham guarda in casa Barcellona. José Mourinho, infatti, vuole Ivan Rakitic e preparo lo scambio con Ndombelé, che non rientra più nei piani dello Special One.



Sempre il Tottenham è pronto a sfidare la Lazio per Muriqi, attaccante kosovaro del Fenerbahce.



Nicolas De La Cruz, esterno offensivo del River Plate, può sbarcare in Europa. Come riporta Radio Continental, sull’uruguaiano c’è il Borussia Dortmund.